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При акимате Туркестанской области запустят специальный саll-центр
21 Марта 2020 20:37
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ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с чрезвычайным положением, объявленным из-за коронавируса Главой государства, акиматом Туркестанской области принимаются все необходимые медицинские, профилактические и организационные меры по недопущению распространения инфекции на территории области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
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В целях предоставления оперативной информации и ответов на вопросы жителей, возникших в связи с чрезвычайной ситуацией, областной акимат запускает специальный call-центр.
Жители области могут круглосуточно обращаться в единый call-центр по номеру 109.
Ключевые слова: Туркестанская область, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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