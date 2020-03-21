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При акимате Туркестанской области запустят специальный саll-центр

21 Марта 2020 20:37
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При акимате Туркестанской области запустят специальный саll-центр

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с чрезвычайным положением, объявленным из-за коронавируса Главой государства, акиматом Туркестанской области принимаются все необходимые медицинские, профилактические и организационные меры по недопущению распространения инфекции на территории области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

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В целях предоставления оперативной информации и ответов на вопросы жителей, возникших в связи с чрезвычайной ситуацией, областной акимат запускает специальный call-центр.

Жители области могут круглосуточно обращаться в единый call-центр по номеру 109.

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Ключевые слова: Туркестанская область, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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