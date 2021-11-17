При 14 градусах мороза ремонтировали дорогу в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе пользователь соцсети заснял на видео, как вчера ночью при температуре 14 градусов ниже нуля шел ремонт дороги, похожий на укладку асфальта. Ситуацию прокомментировали в управлении пассажирского транспорта и автодорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это ремонт автодороги «Южный обход Актобе» на 41-м разъезде, генподрядчиком проекта выступает ТОО «КТП».

По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог Айбека Кайера, на видео заснята укладка не асфальта, а черного щебня, который является временным основанием, уложенным для защиты геосетки. Весной его срежут и положат нормальный асфальт.

«Подрядной организацией, генподрядчиком проекта ТОО «КТП», был уложен черный щебень - это временный защитный слой. До этого было уложено основание - геосетка, и чтобы она не рассыпалась, был уложен черный щебень. Весной щебень срезается и будет уложен в правильную температуру нормальный асфальт.

Это расходы подрядной организации, которая в летний период не успела положить асфальт. Там большой поток автомашин, сейчас они временно закрывают дорогу черным щебнем, чтобы с двух сторон шел автопоток», - сказал А.Кайр.

Он также признал, что по технологии асфальт укладывают при температуре до -5 градусов.