При 14 градусах мороза ремонтировали дорогу в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе пользователь соцсети заснял на видео, как вчера ночью при температуре 14 градусов ниже нуля шел ремонт дороги, похожий на укладку асфальта. Ситуацию прокомментировали в управлении пассажирского транспорта и автодорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Это ремонт автодороги «Южный обход Актобе» на 41-м разъезде, генподрядчиком проекта выступает ТОО «КТП».
По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог Айбека Кайера, на видео заснята укладка не асфальта, а черного щебня, который является временным основанием, уложенным для защиты геосетки. Весной его срежут и положат нормальный асфальт.
«Подрядной организацией, генподрядчиком проекта ТОО «КТП», был уложен черный щебень - это временный защитный слой. До этого было уложено основание - геосетка, и чтобы она не рассыпалась, был уложен черный щебень. Весной щебень срезается и будет уложен в правильную температуру нормальный асфальт.
Это расходы подрядной организации, которая в летний период не успела положить асфальт. Там большой поток автомашин, сейчас они временно закрывают дорогу черным щебнем, чтобы с двух сторон шел автопоток», - сказал А.Кайр.
Он также признал, что по технологии асфальт укладывают при температуре до -5 градусов.
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