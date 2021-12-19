Президенты Южной Кореи и Сингапура поздравили казахстанцев с 30-летием Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя Президента РК Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные телеграммы и письма от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю 30-летней годовщины Независимости Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин от имени корейского народа направил свои теплые поздравления.

«Наши страны развивают сотрудничество в различных областях. В частности, я считаю, что наши взаимные визиты и возвращение останков генерала Хон Бом До на историческую родину послужили возможностью для дальнейшего углубления стратегического партнерства между двумя странами. В следующем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между нашими государствами. Я надеюсь на дальнейшее развитие многолетних дружеских отношений между нашими странами, а также на углубление связей и взаимодействие наших народов», – говорится в поздравительной телеграмме.

Президент Сингапура Халима Якуб, поздравив Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с 30-летием Независимости, отметила наличие возможностей между государствами для более тесного сотрудничества.

«Сингапур и Казахстан поддерживают теплые и дружественные отношения, подкрепленные прочными личными связями на самом высоком уровне. Наши две страны разделяют взаимную заинтересованность в развитии связей в цепочках поставок, учитывая наше стратегическое расположение в качестве основных транзитных узлов для международной торговли», – написала Президент Сингапура.

Свои поздравления и наилучшие пожелания направил Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который отметил значительные успехи Казахстана в политической и социально-экономической сферах.

«Уверен, что наши совместные усилия будут ориентированы на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества между Арменией и Казахстаном как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений, многосторонних организаций, что всецело исходит из интересов народов наших стран», – говорится в телеграмме.

Поздравления по случаю 30-летия Независимости также направили Султан Омана Хайсам Бин Тарик, Президент Непала Бидхья Деви Бхандари, Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, бывшие Премьер-министры Израиля Биньямин Нетаньяху и Эхуд Ольмерт, Генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, президент «Mabetex Group» Африм Паколли и другие.