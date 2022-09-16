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Президенты - участники саммита ШОС в Самарканде провели неформальную беседу

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Сентября 2022, 00:24
Президенты - участники саммита ШОС в Самарканде провели неформальную беседу

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Главы государств, принимающих участие в саммите ШОС в Самарканде, провели неформальную беседу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Президент Казахстана и лидеры государств – членов ШОС посадили деревья в крупнейшем в Средней Азии туристическом центре «Silk Road». Затем Президент Казахстана вместе с другими главами государств осмотрел выставочные экспозиции и восточный базар в комплексе «Вечный город». Как сообщается на сайте Президента РУ, на территории комплекса был устроен прием от имени Президента Республики Узбекистан. Затем в честь лидеров стран был дан салют.

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photo С 14 по 17 сентября в Самарканде пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. Основные мероприятия в рамках саммита ШОС состоятся 16 сентября. В Узбекистане Глава государства проведет двусторонние встречи с лидерами других стран. По итогам саммита планируется принятие ряда документов.


Фото: t.me/bort_01


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