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Президенты России, США и Франции сделали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
1 Октября 2020, 21:26
Президенты России, США и Франции сделали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Президенты России, США и Франции сделали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Политики призвали к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами сторон конфликта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Французской Республики Эммануэль Макрон, представляющие страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых.

Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон.

Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - говорится в заявлении лидеров.

Напомним, в воскресенье, 27 сентября, оборонные ведомства Азербайджана и Армении заявили об эскалации ситуации в Нагорном Карабахе.
Азербайджан   Армения   Россия   США   Франция  
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