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Президенты Казахстана и Узбекистана поздравили друг друга с Рамазаном

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
5 Апреля 2022, 15:09
Президенты Казахстана и Узбекистана поздравили друг друга с Рамазаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенты обсудили перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и расширения региональной кооперации.

Особое внимание главы государств уделили активизации сотрудничества в торгово-экономической и других сферах, представляющих взаимный интерес. Собеседники обменялись мнениями по вопросам эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита узбекского лидера в Казахстан в декабре прошлого года.

В завершение Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.

Телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.


Фото: akorda.kz


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