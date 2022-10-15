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Президенты Казахстана и Туркменистана встретились в Акорде
15 Октября 2022, 11:15

Президенты Казахстана и Туркменистана встретились в Акорде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Далее Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов прошли по ковровой дорожке к государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

Ранее сообщалось, что вчера Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану, чтобы принять участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия». Это первый государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан.

В Астане состоялось заседание Совета глав государств Содружества независимых государств (СНГ). Чтобы принять участие в саммите в очном режиме, в столицу прибыли главы практически всех государств-участников СНГ. В мероприятии участвовали лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, а также председатель Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ.



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