Президенты Казахстана и Туркменистана провели переговоры в узком формате

Ашхабад. КАЗИНФОРМ - В рамках государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Ашхабад состоялись переговоры с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Президента Республики Казахстан.

Переговорам на высшем уровне предшествовала официальная церемония встречи на площади Независимости. Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран, были исполнены государственные гимны Казахстана и Туркменистана. Затем Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов обошли строй почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций.

По завершении церемонии состоялась встреча в узком формате. Главы государств обсудили широкий спектр вопросов казахско-туркменского стратегического партнерства, уделив особое внимание наращиванию политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Также были затронуты вопросы глобальной и региональной повестки дня.

Президент Казахстана поблагодарил своего туркменского коллегу за приглашение посетить с государственным визитом братский Туркменистан.

«Буквально с первых минут пребывания на священной туркменской земле мы почувствовали истинное радушие. Для меня особенно приятно вновь находиться в замечательном городе Ашхабаде. Мы в очередной раз впечатлены размахом и качеством строительства Вашего города. Что касается самого визита, то мы готовились к нему очень тщательно. Со мной находятся руководители ключевых ведомств Республики Казахстан. Мы рассчитываем на то, чтобы дать серьезный импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между нашими государствами. Туркменский народ для нас – братский народ. Дружба между нашими народами уходит вглубь веков. У нас очень много общего, что связано и с наличием общей границы. У нас самые чистые намерения в отношении братского народа Туркменистана. Я лично занимаюсь вопросами развития стратегического партнерства, сотрудничества между нашими государствами и считаю, что это направление нашей внешней политики является приоритетным. Думаю, что во время этого визита будут подписаны очень важные документы, которые определят поле нашего сотрудничества. Мы, как и прежде, будем очень активно сотрудничать на международной арене. Казахстан с огромным уважением относится к нейтральному статусу Туркменистана, который в свое время был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за то, что он принял приглашение и посетил Туркменистан с визитом.

«Мы придаем очень большое значение Вашему государственному визиту. Туркмены и казахи имеют глубокие духовно-исторические связи. Поэтому наши отношения всегда были стабильными, доверительными. Ваш государственный визит, несомненно, придаст большой импульс нашим братским и стратегическим двусторонним отношениям и позволит вывести их на новый качественный уровень на благо наших народов и братских стран. Я хотел бы поблагодарить Вас за личный вклад в укрепление сотрудничества между нашими народами», – подчеркнул Президент Туркменистана.