Президенты Казахстана и Туркменистана провели двусторонние переговоры в расширенном формате

«Казахстан решительно поддерживает миролюбивую политику Туркменистана и Ваши инициативы, направленные на дальнейшее укрепление кооперации как в регионе Центральной Азии, так и на всем евразийском пространстве. Внешняя политика Туркменистана неизменно носит созидательный характер. Мы поддерживаем нейтральный статус Туркменистана, который был поддержан Генеральной Ассамблеей ООН. Туркменистан недавно успешно провел Консультативную встречу лидеров стран региона в жемчужине Каспия – Авазе. Встреча была исключительно продуктивной и, безусловно, придала серьезный импульс взаимодействию всех стран Центральной Азии», – подчеркнул Президент Казахстана.

Кроме того, Глава государства напомнил, что торгово-экономическое сотрудничество служит стержнем казахско-туркменских многогранных связей.

«После некоторого снижения двустороннего товарооборота на фоне глобальной пандемии по итогам 8 месяцев текущего года наблюдается рост во взаимной торговле более чем на 30 %. Естественно, это не предел наших возможностей. Очень серьезные резервы имеются в сферах энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, промышленности», – сказал Президент Казахстана.

Также Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку предложению своего коллеги о проведении в 2022 году Дней культуры Туркменистана в Казахстане. Глава государства, гарантируя полный успех выступлений мастеров туркменской культуры в нашей стране, назвал это событие важным элементом в сфере культурно-духовных отношений.

Глава государства отметил, что Казахстан готов увеличить поставки целого ряда продукции по 60-ти товарным позициям на общую сумму более 130 млн долларов в Туркменистан.