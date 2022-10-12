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Президенты Казахстана и Турции встретились в Акорде
12 Октября 2022, 16:06

Президенты Казахстана и Турции встретились в Акорде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По традиции, в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул. После этого Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Прослушав гимны, Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган прошли по ковровой дорожке к государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

Ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.


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