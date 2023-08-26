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    14:20, 26 Август 2023 | GMT +6

    Президенты Казахстана и Таджикистана осмотрели выставку-ярмарку сельскохозяйственных и промышленных товаров

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лидеры двух стран Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку сельскохозяйственной, промышленной продукции, изделий народных ремесел и национальных блюд Таджикистана, проходящую в Астане в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главы государств осмотрели традиционные таджикские костюмы, ковры, ткани, декоративные изделия из керамики, музыкальные инструменты. Широко были представлены фрукты и овощи, сухофрукты, кондитерские изделия.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что экономики наших стран имеют взаимодополняющий характер, поэтому сегодняшняя выставка-ярмарка Таджикистана представляет для Казахстана практический интерес.


    В рамках мероприятия прошли концертные программы, мастер-классы по различным ремеслам и народным промыслам, жители и гости столицы Казахстана также смогли отведать национальные блюда.

    Напомним, 25 августа Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с рабочим визитом в Астану. Президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон приняли участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Республики Таджикистан в Республике Казахстан, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

    С 26 по 29 августа жители Астаны смогут отведать блюда таджикской национальной кухни, а также посмотреть на изготовление народных изделий.




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