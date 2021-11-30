Президенты Казахстана и Швейцарии совершили совместный осмотр фриза XIX века

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – Президенты Казахстана и Швейцарии совершили совместный осмотр фриза XIX века из коллекции Анри Мозера Бернского исторического музея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По завершении переговоров Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Швейцарии Ги Пармелан совершили совместный осмотр казахского бархатного настенного фриза – одного из уникальных экспонатов коллекции известного дипломата и путешественника Анри Мозера.

Фриз был подарен швейцарскому дипломату казахским султаном Баймухаммедом в XIX веке и в год 30-летия Независимости Казахстана стал важным символом культурных связей между двумя странами.

В коллекции Анри Мозера также представлены настенные ковры (тұскілемдер), национальные виды оружия: секиры (айбалталар), кривые сабли (қылыштар), кинжалы (қанжарлар), принадлежности для запряжки лошадей и др. Эти артефакты были преподнесены исследователю в качестве подарков правителями казахских степей и вывезены им в Швейцарию.

Особое место среди экспонатов занимают настенные бархатные фризы (тұскілемдер), которые представляют собой не только образцы художественного творчества казахского народа, но и ценный материал для научного изучения истории Казахского ханства.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил уникальность и историческую ценность фриза, а также выразил надежду, что данное произведение искусства будет выставлено в Казахстане.