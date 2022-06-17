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Президенты Казахстана и России проводят двусторонние переговоры
17 Июня 2022 23:19

Президенты Казахстана и России проводят двусторонние переговоры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президенты Республики Казахстан и Российской Федерации проводят двустороннюю встречу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В эти минуты, после пленарного заседания ПМЭФ, которое продлилось почти 4 часа Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин проводят двустороннюю встречу», - говорится в сообщении.


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