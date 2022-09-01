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Президенты Казахстана и России провели телефонный разговор

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
1 Сентября 2022, 19:59
Президенты Казахстана и России провели телефонный разговор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Лидеры Казахстана и России в духе взаимного доверия обменялись мнениями по дальнейшему развитию отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами.

В ходе беседы главы государств отметили эффективное взаимодействие правительств по реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Владимиру Путину за согласие принять участие в саммитах СНГ, СВМДА, а также в заседании глав государств «Центральная Азия – Россия», которые состоятся в середине октября в столице Казахстана.

Президенты условились поддерживать постоянные рабочие контакты.


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