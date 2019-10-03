Президенты Казахстана и России обсудили подготовку к Форуму межрегионального сотрудничества в Омске

СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин обсудили вопросы двусторонней повестки и подготовку к предстоящему Форуму межрегионального сотрудничества в Омске. Об этом передаёт МИА «Казинформ».

«В Сочи провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным. Обсудили вопросы двусторонней повестки и подготовку к предстоящему Форуму межрегионального сотрудничества в Омске. Уверен, наше стратегическое партнерство и союзничество будет крепнуть», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter .