Президенты Казахстана и Кыргызстана посетили мемориальный комплекс «Ата-Бейит» в Бишкеке

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков посетили историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит» в Бишкеке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках посещения мемориального комплекса главы государств возложили цветы к монументу жертвам репрессий.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Сооронбай Жээнбеков почтили память Чингиза Айтматова и возложили цветы к могиле известного писателя.

Чингиз Айтматов скончался 10 июня 2008 года в больнице города Нюрнберга Германии. Писатель похоронен 14 июня в историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит».

Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Кыргызстан.

Программа визита Главы государства предусматривает двусторонние переговоры с Сооронбаем Жээнбековым, а также участие в 5-м заседании Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики.





















Фото пресс-службы Президента Кыргызской Республики