Президенты Казахстана и Азербайджана провели переговоры в узком составе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Ильхама Алиева за то, что он принял приглашение и посетил Астану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В августе я совершил визит в Баку, он был абсолютно результативным и придал серьезный импульс развитию двусторонних отношений. Сейчас возникла необходимость сверки часов, проверки той работы, которая осуществляется правительствами двух стран во исполнение поручений президентов. Хотел бы отметить, что Азербайджан для Казахстана является братским, очень близким государством.

С нашей стороны делается все возможное, чтобы развивать всестороннее сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах и, конечно, для взаимодействия на политической арене, будь то двусторонний формат или международные организации. Мы готовились к Вашему визиту. Мы нацелены на очень серьезную работу по развитию экономического взаимодействия и сотрудничества с Азербайджаном, который играет лидирующую роль в Закавказском регионе. Между нами каких-либо проблем нет. Есть только желание идти вперед именно в этом направлении», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение.

«Спасибо, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, в первую очередь, за приглашение и за гостеприимство. Хочу выразить благодарность от себя и от всего азербайджанского народа за уважение к памяти Гейдара Алиева.

Как Вы отметили, наши страны испытывают друг к другу искренние братские чувства. Это хорошая основа для развития двустороннего сотрудничества. Что касается направлений сотрудничества, то для их перечисления потребуется очень большое время, потому что они охватывают практически все сферы нашей жизни. Конечно, в нынешних условиях приоритетными являются торгово-экономические и инвестиционные проекты, а также проекты, связанные с транспортно-логистической инфраструктурой», - сказал он.

Напомним, сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде. Сообщалось, что Президенты Казахстана и Азербайджана подпишут ряд важных документов.