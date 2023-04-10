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Президенты Казахстана и Азербайджана откроют улицу имени Гейдара Алиева в Астане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
10 Апреля 2023, 16:39
Президенты Казахстана и Азербайджана откроют улицу имени Гейдара Алиева в Астане Фото: azertag.az

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил укрепление культурно-гуманитарных связей между нашей страной и Азербайджаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поступательно укрепляются культурно-гуманитарные связи. Главным связующим звеном здесь выступают 130 тысяч наших граждан азербайджанской национальности и часть из них будет присутствовать на открытии улицы в честь выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с Президентом Азербайджана в расширенном составе.

Глава государства особо подчеркнул договоренности о проведении декад культур двух стран.

«Дни культуры Казахстана состоятся уже в этом году. Сегодня мы с уважаемым Президентом Азербайджана откроем улицу имени выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, приурочив это событие к столетию великого сына азербайджанского народа», - добавил Президент.

Напомним, сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде. Сообщалось, что Президенты Казахстана и Азербайджана подпишут ряд важных документов.


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