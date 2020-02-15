Президенты Казахстана и Афганистана обсудили ситуацию в регионе
МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Исламской Республики Афганистан Мухаммадом Ашрафом Гани в Мюнхене, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Хочу отметить, что Афганистан является надежным партнером. Мы хотя и не граничим, но у нас хорошие взаимоотношения», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также отметил свою осведомленность об экономической ситуации в Афганистане. Касым-Жомарт Токаев также заявил, что в ходе визита Госсекретаря США Майка Помпео в Казахстан, были обсуждены вопросы развития региона.
Отметим, что товарооборот между РК и ИРА за 2019 год составил 308.1 млн долларов США (экспорт РК – 305,7 млн долларов). Этот показатель за аналогичный период 2018 года равнялся 402,6 млн долларов США (экспорт РК – 399,2 млн долларов)
Основными товарами экспорта в Афганистан являются мука пшеничная или пшенично-ржаная, природный газ, пшеница, прокат плоский из нелегированной стали холоднокатаный, семена льна.
Основными товарами импорта в Казахстан являются виноград, свежие и сухие фрукты, картофель.
После завершения в 2017 году Госпрограммы РК по обучению 1000 афганских студентов в вузах РК (межправсоглашение подписано в 2009 г.), РК продолжает выделять гранты для граждан ИРА – в рамках подписанного в 2018 году межведомственного Протокола, который будет действовать до 2021 года. В 2018 году были отобраны 30 афганских студентов: 21 - в бакалавриат, 9 - в магистратуру; в 2019 году - 17 человек в бакалавриат, 12 -магистратуру и 2 - в докторантуру.
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