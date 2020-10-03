Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Президенты Франции и Азербайджана обсудили эскалацию в Нагорном Карабахе

Автор:  
Бекбау Тайманов
3 Октября 2020, 15:19
Президенты Франции и Азербайджана обсудили эскалацию в Нагорном Карабахе

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, говорится в сообщении на официальном сайте главы Азербайджана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечается, глава Франции, выразив обеспокоенность продолжающимися боями на армяно-азербайджанской линии соприкосновения, призвал к восстановлению режима прекращения огня и скорейшему проведению переговоров.

Президент И. Алиев отметил, что в результате артиллерийского обстрела вооруженными силами Армении населенных пунктов Азербайджана погибли 19 мирных жителей, более 60 человек получили ранения, сотни домов разрушены. Азербайджанская армия провела контрнаступательные операции и освободила часть своих оккупированных территорий.


Азербайджан   Армения   Франция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению