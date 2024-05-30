Президенту РК рассказали о деятельности республиканской организации ветеранов

Глава государства принял депутата Мажилиса, председателя РОО «Организация ветеранов», члена Национального курултая Бактыкожу Измухамбетова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности республиканского общественного объединения «Организация ветеранов».

Как сообщил Бактыкожа Измухамбетов, в настоящее время организация реализует 2 проекта. В частности, благодаря инициативе «Дәнекер» за последние 4 года удалось примирить, не доводя дело до суда, стороны в 4563 спорах из 6896. В Атырауской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях осуществляется проект «Іскерлік және жанашырлық», направленный на поддержку нуждающихся в социальной поддержке граждан.

Кроме того, Президенту рассказали об активном участии старшего поколения в реализации закона «Об общественном контроле». Во время борьбы с паводками ветераны проводили широкую разъяснительную работу, призывая граждан к спокойствию.

Главе государства были представлены предложения по вопросам развития нефтегазовой отрасли, сельского хозяйства, религиозной ситуации, а также стабилизации цен на продукты питания в регионах.