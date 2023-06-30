Президенту РК продемонстрировали принцип работы мобильного приложения «Қорғау»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву был продемонстрирован принцип работы мобильного приложения «Қорғау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Приложение предназначено для обеспечения дорожной безопасности и борьбы со злостными нарушителями.

На планшет полицейского автоматически приходят сообщения о находящихся рядом «опасных» водителях. Таким образом проводится «точечная» работа с «группой риска» - водителями постоянно и сознательно нарушающими ПДД.

Программа доказала свою эффективность. На сегодняшний день используется в 16 регионах страны и отдельных моногородах.