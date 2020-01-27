Президенту РК пообещали завершить строительство «Abu Dhabi Plaza» в срок

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана встретился с председателем совета директоров компании «Aldar Properties» Мухаммадом Аль Мубараком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущем состоянии проекта «Abu Dhabi Plaza», который реализует данная компания.

Мухаммад Аль Мубарак рассказал о том, что в настоящее время осуществляются дополнительные работы для завершения строительства многофункционального комплекса в Нур-Султане в установленные сроки.

Президент выразил надежду на то, что проект, который является одним из крупнейших в строительной отрасли нашей страны, своевременно завершится и будет служить интересам народа.

Кроме того, Глава государства обратил внимание собеседника на потенциал сотрудничества в индустрии туризма. Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в Казахстане определены десять приоритетных туристических направлений, которые планируется обеспечить всей необходимой инфраструктурой мирового уровня. По его словам, в стране осуществляется ряд мер государственной поддержки данной сферы, включая налоговые льготы и обеспечение базовой инфраструктурой.