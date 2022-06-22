22 Июня 2022 17:13

Президенту РК доложили о ходе подготовки к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарта Токаева проинформировали о подготовке к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 14-15 сентября 2022 года в Нур-Султане. Участники религиозного форума обсудят роль лидеров мировых и традиционных конфессий в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ожидается, что в Съезде примут участие религиозные и духовные лидеры высокого уровня.

Секретариатом Съезда ведется активная работа по подготовке к проведению форума на высоком организационном и содержательном уровне.

Маулен Ашимбаев также доложил об итогах работы Сената во 2-й сессии Парламента VII созыва. На сегодняшний день Парламентом принято и направлено на подпись Главе государства 68 законов.

Депутатами Сената в текущей сессии самостоятельно инициировано 18 законопроектов.

Кроме того, Главе государства представили информацию о процессе оптимизации законотворческих процедур в рамках Конституционной реформы.