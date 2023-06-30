Президенту продемонстрировали проект «Сплошное видеонаблюдение в КУИС»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву продемонстрировали проект «Сплошное видеонаблюдение в КУИС», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В соответствии с поручением Главы государства учреждения КУИС оснащаются сплошным видеонаблюдением. На сегодняшний день установлено 22 042 видеокамеры в 52 учреждениях. До конца года будут установлены 13 822 видеокамеры в 26 учреждениях.

Проект направлен на предотвращение правонарушений как со стороны осужденных, так и со стороны сотрудников. Контроль будет осуществляться в режиме реального времени.

С начала введения системы количество зафиксированных правонарушений увеличилось на 40%, предотвращено 3 попытки побега и 13 попыток суицида, множество групповых драк и массовых беспорядков. К сожалению, осужденные в целях сокрытия свои противоправных действий умышленно выводят из строя камеры видеонаблюдения. С начала года ими повреждено более 300 видеокамер.

Президент поручил ввести уголовную ответственность в отношении лиц, повреждающих системы видеонаблюдения.