Президенту представили платформы KEDEN, SmartCargo и цифровую карту дорог KazMaps

Касым-Жомарту Токаеву представили информационные системы KEDEN, SmartCargo и цифровые проекты в сфере транспорта и логистики, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Единая цифровая платформа KEDEN предназначена для оптимизации и совершенствования процессов таможенного контроля.

SmartCargo – это единое цифровое окно логистических услуг, объединяющее сервисы таможни, транспорта, министерства внутренних дел, министерства сельского хозяйства, фармацевтического и торгового регулирования. National Road Geoportal (KazMaps) представляет собой единую цифровую карту автодорог Казахстана для мониторинга и управления инфраструктурой.

Фото: Акорда

Также Глава государства ознакомился с IT-экосистемой города Алматы и внедряемыми цифровыми решениями в сферах образования и подготовки кадров, безопасности детей, общественного порядка, дорожного движения и др.

Президенту также представили первый в Центральной Азии детский научный музей.

В GITEX AI Central Asia & Caucasus 2026 участвуют более 600 международных компаний, в том числе мировые технологические лидеры Cisco, Cloudflare, Google Cloud, Huawei, Dell, H3C Technologies, Lenovo, Trend Micro, Hikvision, HP, Noventiq, Redington, Salesforce, Vertiv и другие.