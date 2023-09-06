Президенту Казахстана показали широкий спектр стройматериалов отечественного производства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане производятся товары, обеспечивающие полный цикл строительства промышленных и гражданских объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В частности:

– осуществляется производство поперечно-клееной древесины, сборных железобетонных и бетонных конструкций, автоклавных газоблоков, фиброцементных плит и стекловаты, сухих строительных смесей и отделочных материалов, красок и покрытий, алюминиевых профилей, сэндвич-панелей, светодиодных светильников, дверных ручек и др.

Говоря о состоянии строительной отрасли, Глава государства назвал ее движущей силой развития экономики.

«Сейчас перед регионом стоят масштабные задачи в строительстве. Это и застройка областного центра, и проект G4 City. В этой работе важно максимально задействовать потенциал местных производителей стройматериалов. Государство поддерживает отечественных производителей продукции. Об этом я четко сказал в своем Послании», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

На выставке была представлена продукция более 20 казахстанских товаропроизводителей, в том числе таких крупных компаний, как ТОО «Шин-Лайн», агрохолдинг Dinara Group, ТОО «Даулет-Бекет», ТОО «ПК Алтын Тага», ТОО «Фирма-Бент», ТОО «Кнауф Гипс Капшагай» и др.