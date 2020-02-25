Президенту Казахстана доложили о мерах по недопущению распространения коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра здравоохранения Елжана Биртанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Главе государства был представлен подробный отчет о текущей деятельности министерства и развитии отечественной медицины.
Елжан Биртанов доложил о принимаемых мерах по недопущению распространения вспышки коронавируса в стране.
Касым-Жомарт Токаев также заслушал информацию о ходе разработки нового Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения.
Отдельным блоком министр проинформировал о внедрении системы обязательного медицинского страхования и реализации новой государственной программы, направленной на модернизацию больниц.
Президент указал на исключительную важность повышения качества и доступности медицинских услуг, оказываемых населению. В частности, Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить, с учетом мнения общественности, работу над новым Кодексом о здоровье.
- В Казахстане пересмотрели критерии отнесения стран к неблагополучным по коронавирусу
- В Казахстане на наличие коронавируса проверено свыше 800 человек – Елжан Биртанов
- Президент РК утвердил новый порядок проведения отчетных встреч с населением
- Замглавы минздрава Ирана заразился коронавирусом
- Женис Касымбек доложил Главе государства о перспективах туристического кластера в Улытауском районе
- Ирак заявил о четырех новых случаях заражения коронавирусом
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана