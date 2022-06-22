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Президенту доложили о текущей ситуации в Абайской области
22 Июня 2022 18:03

Президенту доложили о текущей ситуации в Абайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главе государства была представлена информация о текущей ситуации в новообразованной Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Нурлан Уранхаев проинформировал о предстоящей работе по увеличению сельскохозяйственного потенциала региона, обеспечению теплоснабжением местного населения, строительству ТЭЦ-3, социальных объектов, в том числе школ и больниц, а также дорог. По его словам, одна из приоритетных задач – восстановление инфраструктуры области.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил системно решать вопросы по восстановлению и развитию региона.


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