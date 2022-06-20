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Президенту доложили о способах борьбы с выводом теневых доходов коррупционеров

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
20 Июня 2022, 16:54
Президенту доложили о способах борьбы с выводом теневых доходов коррупционеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву доложили о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В частности, за 6 месяцев этого года зарегистрировано свыше 1 200 коррупционных преступлений, в коррупции изобличено порядка 750 должностных лиц.

Президенту также представили информацию о ходе расследования уголовных дел и мерах по возмещению ущерба. В том числе, связанных с возвратом незаконно полученных и выведенных из страны финансовых активов.

Как сообщил Олжас Бектенов, в рамках данных мер продолжается работа по расширению международного сотрудничества. Одним из эффективных способов борьбы с выводом «теневых» доходов коррупционеров станет присоединение Казахстана к Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.

Кроме того, Агентством по поручению Президента совместно с НПП «Атамекен» разработан комплекс мер по созданию защитных механизмов от незаконного вмешательства чиновников в бизнес.

По итогам встречи Глава государства поставил ряд задач по усилению работы Антикоррупционной службы.


Президент Казахстана   Коррупция   Акорда   Другие государственные органы   Борьба с коррупцией  
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