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    17:13, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Глава государства ознакомился с работой первой очереди ТЭЦ-3 в Астане

    Аким Астаны Женис Касымбек доложил Президенту о ходе развития энергетической инфраструктуры столицы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    • Президенту доложили о развитии энергетики Астаны
    Фото: Акорда

    На сегодня тепловые мощности города увеличены на 30% благодаря вводу первой очереди ТЭЦ-3, двух газовых тепловых станций «Туран» и «Юго-Восток» общей дополнительной производительностью 1100 Гкал в час. В текущем году планируется полностью завершить вторую очередь станции «Туран». Продолжится строительство станции «Тельмана» и будет начато расширение ТЭЦ-2, а также проектирование газовой тепловой станции «Юго-Запад». Реализация всех этих проектов позволит получить планируемый запас тепловой энергии до 2035 года.

    Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарту Токаеву также был презентован план по строительству парогазовой установки в рамках второй очереди ТЭЦ-3.

    Глава государства был проинформирован, что ТЭЦ-3 работает на природном газе с выдачей максимальной мощности 440 Гкал в час. Выдаваемая тепловая энергия позволяет покрывать потребность юго-западной части столицы. В настоящее время ведутся работы по обеспечению первой очереди ТЭЦ-3 резервным источником топлива.

    Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
    Фото: Акорда

    Президент акцентировал внимание на важности дальнейшего развития энергетической инфраструктуры столицы.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Женис Касымбек ТЭЦ Астана
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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