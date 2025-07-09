Глава государства ознакомился с работой первой очереди ТЭЦ-3 в Астане

На сегодня тепловые мощности города увеличены на 30% благодаря вводу первой очереди ТЭЦ-3, двух газовых тепловых станций «Туран» и «Юго-Восток» общей дополнительной производительностью 1100 Гкал в час. В текущем году планируется полностью завершить вторую очередь станции «Туран». Продолжится строительство станции «Тельмана» и будет начато расширение ТЭЦ-2, а также проектирование газовой тепловой станции «Юго-Запад». Реализация всех этих проектов позволит получить планируемый запас тепловой энергии до 2035 года.

Фото: Акорда

Касым-Жомарту Токаеву также был презентован план по строительству парогазовой установки в рамках второй очереди ТЭЦ-3.

Глава государства был проинформирован, что ТЭЦ-3 работает на природном газе с выдачей максимальной мощности 440 Гкал в час. Выдаваемая тепловая энергия позволяет покрывать потребность юго-западной части столицы. В настоящее время ведутся работы по обеспечению первой очереди ТЭЦ-3 резервным источником топлива.

Фото: Акорда

Президент акцентировал внимание на важности дальнейшего развития энергетической инфраструктуры столицы.