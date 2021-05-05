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    14:25, 05 Май 2021 | GMT +6

    Президентский законопроект о земле вышел на финишную прямую – Ерлан Карин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе поддержаны поправки депутатов Сената в отношении президентского законопроекта о земле, предусматривающего законодательное оформление запрета продажи и аренды земель сельскохозяйственного назначения иностранным лицам и компаниям с иностранным участием. Об этом сообщил помощник Президента Республики Казахстан Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Ерлана Карина.

    «Кроме того, законопроектом предполагается введение норм, по которым сельхоз земли будут подлежать отчуждению, в случае если физическое лицо перестает быть гражданином Казахстана, или если в состав участников юридического лица Республики Казахстан войдут иностранцы.

    В целом за весь период рассмотрения президентского законопроекта к его обсуждению активно вовлекались представители неправительственных организаций, эксперты и ученые.

    Законопроект прошел все основные стадии рассмотрения в обоих палатах Парламента и теперь будет внесен на подпись к Главе государства.

    Принятие данного закона позволит поставить окончательную точку в вопросе, вызвавшем острые дискуссии в обществе, и полностью исключит все возможности владения и аренды сельхозземель иностранными гражданами», - заключил Ерлан Карин.

    Напомним, 12 марта 2021 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил в Мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам.

    14 апреля депутаты Мажилиса Парламента РК во втором чтении одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений».

    Теги:
    Сельское хозяйство Парламент Земельный вопрос (законопроекты) Мажилис
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