Президентский законопроект о земле вышел на финишную прямую – Ерлан Карин
«Кроме того, законопроектом предполагается введение норм, по которым сельхоз земли будут подлежать отчуждению, в случае если физическое лицо перестает быть гражданином Казахстана, или если в состав участников юридического лица Республики Казахстан войдут иностранцы.
В целом за весь период рассмотрения президентского законопроекта к его обсуждению активно вовлекались представители неправительственных организаций, эксперты и ученые.
Законопроект прошел все основные стадии рассмотрения в обоих палатах Парламента и теперь будет внесен на подпись к Главе государства.
Принятие данного закона позволит поставить окончательную точку в вопросе, вызвавшем острые дискуссии в обществе, и полностью исключит все возможности владения и аренды сельхозземель иностранными гражданами», - заключил Ерлан Карин.
Напомним, 12 марта 2021 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил в Мажилис проект закона, устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам.
14 апреля депутаты Мажилиса Парламента РК во втором чтении одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений».