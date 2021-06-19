Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Президентский оркестр Службы госохраны выступил с концертом перед медработниками

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Июня 2021, 10:37
Президентский оркестр Службы госохраны выступил с концертом перед медработниками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках благодарности врачам и медицинским работникам в период самоотверженного труда в период пандемии и накануне празднования Дня медицинского работника, 17-18 июня Президентский оркестр Службы государственной охраны Республики Казахстан выступил с концертной программой, перед медицинским персоналом и пациентами Больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК, Национального научного кардиохирургического центра, Национального научного медицинского центра, а также медицинскими работниками медучреждений района Алматы города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ».

В концертной программе принимали участие артисты эстрадно-симфонического ансамбля, солисты ансамбля песни и эстрады Президентского оркестра. Праздничное дефиле было осуществлено музыкантами духового оркестра Президентского оркестра.

Праздничное выступление Президентского оркестра Службы государственной охраны Республики Казахстан вызвало восторженные отклики со стороны благодарной целевой аудитории.

photo

photo

photo

photo

photo


Астана   День медицинского работника   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане