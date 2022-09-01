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Президентский оркестр из Казахстана торжественно прошел по улицам Бурсы

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
1 Сентября 2022, 07:36
Президентский оркестр из Казахстана торжественно прошел по улицам Бурсы

БУРСА. КАЗИНФОРМ – В турецком городе Бурсе прошло музыкальное шествие в рамках II международного фестиваля военных оркестров. Своим мастерством и парадным мундиром казахстанский коллектив привлек особое внимание местных жителей и иностранных туристов, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В эти дни в Бурсе проходит одно из самых зрелищных культурных мероприятий – торжественное шествие оркестров. В нем приняли участие военно-оркестровые и творческие коллективы из Казахстана, Азербайджана, Молдавии, Гагаузии и Турции. В этом году он проходит во второй раз, но казахстанские музыканты перед турецкой публикой выступили на фестивале впервые.

Международный фестиваль военных оркестров стартовал на площади «Ханлар» в древней столице Османской империи Бурсе. Праздничное шествие прошло по центральным улицам города и завершилось посреди исторического района и торговых рядов крытого восточного базара с 700-летней историей «Бурса капалы чаршы» (Bursa Grand Bazaar).

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Оркестры продемонстрировали горожанам и гостям культурной столицы тюркского мира свое виртуозное музыкальное мастерство, оригинальное исполнение, красочные костюмы и строгие мундиры.

Выступления коллективов каждой страны восхитили зрителей своим воодушевляющим исполнением военных маршей, народных и эстрадных композиций в коллаборации с классической музыкой разных времен.

Президентский оркестр Казахстана своим выступлением особенно поразил турецкую публику. В их репертуаре прозвучали такие известные произведения, как «Қазақ елі», «Салтанатты шеру» и кавер-версии современных популярных хитов. Продолжительными аплодисментами восточная публика встретила марш «Абылайхана» как национальное и близкое по духу произведение.

К слову, люди внимательно рассматривали военную форму творческого коллектива из Казахстана и фотографировались с ними практически на ходу. Под продолжительные овации казахстанскому оркестру выкрывали слова «браво» и «на бис». По требованию публики некоторые из композиций прозвучали дважды. Толпы людей шли за строем казахстанского оркестра до самого выхода из исторического рынка, а один из местных торговцев на удивление казахстанцев даже воскликнул: «Алға, Қазақстан!».

Музыкальное шествие началось с государственного гимна Турции под дирижированием руководителя Президентского духового оркестра Казахстана Курмета Бейсембаева.


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