Президентский кадровый резерв дает молодым профессионалам возможность проявить себя в системе госуправления – Глава государства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит торжественная церемония вручения гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары». Президент отметил, что сегодняшняя встреча даст импульс реализации творческих проектов и инициатив молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Эффективным социальным лифтом стал Президентский молодежный кадровый резерв. Он дает молодым и амбициозным профессионалам еще одну возможность проявить себя в системе государственного управления. 30% квота в избирательных списках партии способствовала увеличению представительства молодежи в Мажилисе и маслихатах», - сказал Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев также отметил, что для поддержки молодежи реализуются жилищные программы и специальные проекты.
«Присуждаются государственные награды талантливой молодежи, которые добились успехов в сферах культуры, образования и науки. Уверен, что сегодняшняя встреча даст импульс реализации ваших творческих проектов и инициатив», - сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев.
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