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Президентские политреформы обсудили иностранные дипломаты с Госсекретарем РК

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
30 Марта 2022, 18:05
Президентские политреформы обсудили иностранные дипломаты с Госсекретарем РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Государственный секретарь Республики Казахстан Ерлан Карин встретился с руководителями дипломатических представительств стран-участниц Европейского союза, аккредитованных в нашей стране.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Госсекретарь рассказал дипломатам о содержании политических реформ Президента Касым-Жомарта Токаева, акцентировав внимание на ключевых положениях Послания Главы государства «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Особое внимание было уделено механизмам перехода страны от суперпрезидентской системы управления к модели президентской республики с сильным Парламентом, в том числе пропорционально-мажоритарной системе формирования Мажилиса, расширению и перераспределению полномочий палат парламента, либерализации порядка регистрации политических партий, совершенствованию институтов местного самоуправления, реформе административно-территориального устройства страны, укреплению принципов верховенства права.

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