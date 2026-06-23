Президентские кортежи, риск и медаль Папы Римского: история офицера полиции Астаны

Официальные кортежи высокопоставленных государственных гостей, прибывающих в столицу, обычно возглавляют безупречно экипированные полицейские на белоснежных мотоциклах. Это сотрудники эскортного взвода Специализированного батальона патрульной полиции. Уже пять лет подразделением руководит подполковник полиции Ринат Салимгереев. В преддверии Дня полиции корреспондент Kazinform заступил вместе с ним на дежурство и познакомился с особенностями его службы.

По словам подполковника, в такой работе практически не остается свободного времени.

— Я мечтал служить в этой сфере с самого детства, хотел пойти по стопам своего отца, — начинает свой рассказ Ринат Салимгереев.

Фото: из личного архива Рината Салимгереева

Отец нашего героя в свое время также служил в системе административной полиции. Сегодня он уже находится на заслуженном отдыхе, однако продолжает работать в сфере, связанной с регистрацией транспортных средств и оформлением документов.

В 2011 году Ринат Салимгереев поступил на службу в полицию города Семей. В 2014 году он был переведен в Астану и принят в специализированный отдельный батальон. А с 2015 года работает инспектором эскортного взвода. По его словам, на выбор этой службы во многом повлияло увлечение мотоциклами, которое появилось еще в детстве.

— Управлять мотоциклом способен далеко не каждый инспектор. Это не транспортное средство на четырех колесах, здесь опасность значительно возрастает из-за неблагоприятных погодных условий, гололеда и других факторов, — поясняет офицер.

Благодаря многолетнему опыту и упорному труду в 2020 году страж порядка был назначен командиром взвода.

На сегодняшний день он сопровождал уже более 200 важных мероприятий и официальных кортежей. Основная задача взвода — обеспечение безопасности и сопровождение официальных делегаций и глав иностранных государств во время их визитов. Для выполнения этих задач привлекается состав из 14 специально подготовленных мотоциклистов. Кроме того, еще 2 сотрудника находятся в резерве и готовы при необходимости заменить коллег.

Фото: департамент полиции Астаны

— Когда ожидается приезд Президента, нас освобождают для специальной подготовки. Мы выезжаем на тренировочную площадку. Отрабатываем действия на случай внезапного прокола колеса, учимся оперативно менять маршрут и действовать в нестандартных ситуациях, — рассказывает командир.

Ринат Салимгереев поделился одним из случаев, который особенно запомнился ему за годы службы. Однажды кортеж президента иностранного государства и кортеж Президента нашей страны практически одновременно оказались на одном маршруте. В тот момент сотрудники эскорта уже находились впереди колонны, и полностью остановить движение кортежа не представлялось возможным.

— Мы постарались сделать так, чтобы со стороны казалось, будто кортеж просто продолжает медленно двигаться, не останавливаясь полностью. Среди коллег даже возникло небольшое замешательство — кому именно следует уступить дорогу. Но мы решили, что в первую очередь необходимо обеспечить проезд Главе нашего государства, — вспоминает он тот случай.

Одним из самых памятных событий в его службе стал визит Папы Римского. После того как понтифика проводили в аэропорт, он, хотя этого не было предусмотрено программой, специально изменил маршрут, чтобы попрощаться с полицейскими-мотоциклистами. Тогда Папа Римский лично вручил медали каждому из 14 инспекторов подразделения.

Фото: из личного архива Рината Салимгереева

Ринат Салимгереев не скрывает, что эта служба связана со своими трудностями и высокой ответственностью. Работа требует полной самоотдачи, а каждый день проходит в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан. По его мнению, молодым людям, которые хотят связать свою жизнь с этой профессией, необходимы такие качества, как терпение, выдержка, а также психологическая и физическая подготовленность.

— При работе с населением необходимы вежливость и терпение. Нельзя показывать себя с другой стороны, — говорит офицер.

Фото: департамент полиции Астаны

Обязанности сотрудников не ограничиваются сопровождением официальных кортежей. Они также оформляют дорожно-транспортные происшествия в городе, участвуют в ночных рейдах, проводят профилактические беседы с владельцами мопедов и электровелосипедов.

— Я считаю, что в школах необходимо ввести предмет по правилам дорожного движения. На нем нужно объяснять, что эти правила обязан знать не только водитель, но и каждый человек, имеющий отношение к дорожному движению, — отмечает он.

Главной опорой в жизни Рината Салимгереева остается семья. Он воспитывает трех дочерей, а его старшая дочь Тогжан уже мечтает в будущем продолжить путь своего отца.

Сегодня эскортный взвод столичной полиции — это не только подразделение, обеспечивающее безопасность официальных мероприятий. Без преувеличения можно сказать, что он стал своеобразной визитной карточкой современной полиции. А за его безупречной работой стоят годы подготовки, строгая дисциплина и люди, для которых ответственность стала жизненным принципом.

Напомним, МВД Казахстана утвердило новые требования к отбору будущих сотрудников.