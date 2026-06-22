МВД Казахстана утвердило новые требования к отбору будущих сотрудников

Министерство внутренних дел РК приказом от 27 апреля 2026 года внесло изменения в Правила отбора на первоначальную профессиональную подготовку и условия ее прохождения для лиц, поступающих на службу в органы внутренних дел, а также основания их отчисления. Корректировки вступают в силу с 30 июня 2026 года., передает агентство Kazinform.

— Поступление кандидатов на службу в органы внутренних дел (ОВД) на должности рядового, младшего и среднего начальствующего состава осуществляется после прохождения ими первоначальной профессиональной подготовки в организациях образования МВД, — говорится в документе.

Как отмечается в документе, ежегодно служба по работе с личным составом МВД до 1 декабря разрабатывает, а затем министр внутренних дел утверждает план-график первоначальной профессиональной подготовки на следующий календарный год на основании поданных заявок служб по работе с личным составом ведомств МВД.

Кроме того, отбор кандидатов осуществляется через информационную систему, где кандидат проходит соответствующую регистрацию с помощью ИИН.

После прохождения регистрации кандидату создаётся личный кабинет.

В процессе прохождения этапов кандидат:

обеспечивает личное участие и отсутствие посторонних лиц;

не покидает место;

не отворачивается от экрана;

не закрывает изображение;

не отключает видеокамеру;

не разговаривает по телефону;

не использует и обеспечивает отсутствие стороннего программного обеспечения, позволяющего получать доступ к персональному компьютеру другими лицами (программы удаленного доступа), аудио гарнитуру (наушники), вспомогательные электронные, печатные, бумажные и иные материалы, а также предметы.

Если установленные требования не соблюдаются, процедура отбора прекращается, а её результаты признаются недействительными.

Организация процесса отбора кандидатов осуществляется службой по работе с личным составом и предусматривает прохождение нескольких последовательных этапов:

публикация объявления о проведении отбора;

прием документов от граждан, изъявивших желание принять участие в отборе;

проверка документов на достоверность и полноту;

направление кандидатов на медицинское освидетельствование в военно-врачебные комиссии ОВД (ВВК) для определения годности к службе;

прохождение полиграфологического исследования;

сдача тестирования;

написание эссе (для должностей в подразделения следствия или по противодействию киберпреступности);

сдача нормативов по физической подготовке;

проведение собеседования;

направление отобранных кандидатов в организации образования МВД на первоначальную профессиональную подготовку.

— Проведение собеседования и сдача нормативов по физической подготовке фиксируются с помощью технических средств видеозаписи, — отмечается в документе.

Граждане Республики Казахстан, желающие пройти отбор, предоставляют необходимые документы через свой личный кабинет:

заявление о допуске к отбору, которое формируется информационной системой и подписывается посредством ЭЦП;

заполненную электронную версию автобиографии;

электронную версию документа об образовании с приложением;

дополнительную информацию, касающуюся их образования, опыта работы и профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых (академических) степеней и званий, документы, подтверждающие спортивные достижения, характеристики, рекомендации, научные публикации и прочие) (при наличии);

результаты тестирования на знание законодательства и оценку личных качеств граждан, поступающих на правоохранительную службу.

— После подписания заявления о допуске к отбору данные удостоверения личности, трудовой деятельности, отношение к воинской службе интегрируются автоматически в информационную систему, — говорится в документе.

Кроме того, при подаче документов кандидату необходимо заполнить в информационной системе данные о близких родственниках (ФИО, ИИН, степень родства) и подтвердить согласие на сбор и обработку персональных данных.

Кандидату через информационную систему направляется уведомление о необходимости прохождения медицинского и психофизиологического освидетельствования в ВВК.

После получения положительных результатов освидетельствования сотрудники службы по работе с личным составом оформляют и формируют бумажное личное дело кандидата.

Заключение по результатам полиграфологического исследования вносится специалистом-полиграфологом территориального подразделения в информационную систему и передаётся в службу по работе с личным составом. После обработки результатов кандидату в личный кабинет поступает уведомление о допуске к прохождению тестирования.

— Кандидат в течение 5 рабочих дней сдает тестирование, посредством информационной системы подтверждает готовность к сдаче тестирования. Тестирование длится пять минут и состоит из десяти вопросов, — говорится в документе.

После завершения тестирования кандидаты, претендующие на должности в подразделениях следствия или по противодействию киберпреступности, проходят этап написания эссе. Кандидаты, претендующие на иные должности, переходят к сдаче нормативов по физической подготовке.

Тема эссе определяется автоматически в случайном порядке в соответствии с выбранным отраслевым направлением деятельности. Объём работы должен составлять не менее 250 и не более 400 слов. На выполнение задания отводится 90 минут.

Проверка эссе осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта, по результатам которой кандидату выставляется итоговая оценка.

При сдаче нормативов по физической подготовке кандидаты делятся на:

категории «А», «Б» и «С» кандидатов на службу в ОВД по физической подготовке;

медико-возрастные группы кандидатов на службу в ОВД.

Уровень физической подготовки кандидатов категорий «А» и «Б» определяется путем сдачи ими следующих нормативов:

мужчины:

на выбор — бег на дистанцию 100 метров, либо челночный бег (10 метров по 10 раз);

на выбор — подтягивание на перекладине, либо поднятие туловища в упоре на брусьях;

на выбор — бег на дистанцию 1000 метров, либо комплекс силовых упражнений (отжимание в упоре лежа, переход с упора лежа в положение полного приседа, выпрыгивание из положения полного приседа, поднятие туловища из положения лежа на спине).

женщины:

на выбор — бег на дистанцию 100 метров либо челночный бег (10 метров по 10 раз);

на выбор — поднятие туловища из положения лежа на спине, либо отжимание в упоре лежа;

на выбор — бег на дистанцию 1000 метров либо выпрыгивание из положения упора лежа.

На заседании приемной комиссии оцениваются результаты тестирования кандидата, написания эссе, сдачи зачетов по физической подготовке, выясняются мотивы поступления на службу в ОВД.

— Обращается внимание кандидата на существующие ограничения по службе, характер будущей деятельности, возможное привлечение его к службе в неурочное время, выходные и праздничные дни, а также на льготы и преимущества при прохождении службы в ОВД, — говорится в документе.

Комиссия принимает одно из следующих решений:

рекомендовать к прохождению первоначальной профессиональной подготовки;

отказать в прохождении первоначальной профессиональной подготовки.

Условия прохождения первоначальной профессиональной подготовки

Курсанту первоначальной профессиональной подготовки необходимо при себе иметь:

удостоверение личности;

форму камуфляжной расцветки по сезону: летняя — кепи, куртка, брюки, футболка камуфляжной расцветки и ботинки с высоким берцем черного цвета; зимняя — куртка, брюки или комбинезон утепленные камуфляжной расцветки, а также шапка вязаная шерстяная и ботинки с высоким берцем утепленные черного цвета;

спортивную форму и обувь;

предметы личной гигиены;

письменные принадлежности.

Курсанты обеспечиваются питанием и проживанием за счет бюджетных средств.

— Срок обучения на первоначальной профессиональной подготовке по всем направлениям подготовки сотрудников составляет 9 недель, — уточнили в документе.

Кроме того, срок прохождения первоначальной профессиональной подготовки засчитывается в стаж службы в ОВД.

МВД или территориальное подразделение, по направлению которого курсантом пройдена первоначальная профессиональная подготовка:

зачисляет в кадры лиц, завершивших первоначальную профессиональную подготовку;

расторгают со стажером трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и выплачивают компенсацию за неиспользованный трудовой отпуск.

Назначение кандидата на должность осуществляется в течение одного месяца со дня его зачисления в кадры.