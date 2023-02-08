Президентская резиденция в Актобе может стать детским центром

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Президентскую резиденцию в Актобе перепрофилируют. Об этом сообщили в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно поручению Главы государства, комплексы президентских резиденций в Актобе, Атырау, Актау, Костанае и Таразе отдадут под социальные нужды.

В Актобе резиденцию, которая находится на трассе «Актобе-Орск» в районе базы отдыха «Солнечный», отдадут детям. Местные власти планируют открыть здесь детский реабилитационный центр или оздоровительный лагерь.

Поручение Главы государства региональный акимат планирует исполнить в кратчайшие сроки. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области Ержан Байтанаев. По его словам, сейчас создают рабочую группу из числа представителей госорганов, которая определит реальную потребность в создании нового социального объекта на месте прежней резиденции Главы государства. Также необходимо будет провести ремонтные работы, обеспечить новый социальный объект новой мебелью и оборудованием.

«Рабочая группа состоит из представителей управления образования и здравоохранения. Она решит, что необходимо для нашего региона – детский сад, реабилитационный центр или лагерь отдыха. Мы планируем в кратчайшие сроки реализовать поручение Президента. В любом случае эта резиденция будет отдана под нужды детей», - сказал заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области Ержан Байтанаев.

Ранее стало известно, что аналогичное решение по перепрофилированию комплекса резиденции Президента примет акимат Костанайской области.