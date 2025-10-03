Президенты Казахстана и Венгрии сделали заявление для представителей СМИ

Глава государства отметил, что рассматривает первый официальный визит в нашу страну Тамаша Шуйока как новый этап в развитии двусторонних отношений. Он выразил признательность Президенту Венгрии за участие в международном форуме Digital Bridge.

— Наши братские народы имеют общие исторические корни. Ваше государство одним из первых признало Независимость Казахстана. Венгрия также стала первой страной Европейского Союза, установившей с нами стратегическое партнерство. Первое посольство Республика Казахстан в качестве суверенного государства открыла в Будапеште. Сегодня между нами поддерживается политический диалог на высоком уровне, а открытые и доверительные отношения установлены во всех областях. Кроме того, укрепляется сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Сформирована договорно-правовая база двусторонних отношений. Расширяется взаимодействие в рамках международных организаций. Итоги моего государственного визита в Венгрию в ноябре прошлого года служат ярким тому подтверждением. Уверен, что партнерство, основанное на узах нерушимой дружбы и взаимной поддержки, будет и далее успешно развиваться. Я высоко ценю поддержку и личный вклад Президента Венгрии в укрепление двусторонних отношений. Поэтому для меня было большой честью наградить уважаемого г-на Тамаша Шуйока орденом «Достық» I степени, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана сообщил, что провел содержательные переговоры с Тамашем Шуйоком, в ходе которых были обсуждены новые направления для укрепления двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено перспективам наращивания торгово-экономических связей.

— В прошлом году товарооборот между нашими странами составил около 200 миллионов долларов. В будущем мы планируем довести его до одного миллиарда долларов. За последние 20 лет Венгрия инвестировала в экономику нашей страны более 385 миллионов долларов. Компания MOL успешно работает в газовой отрасли Казахстана. В разработке находятся и другие масштабные проекты. Также у нас осуществляют свою деятельность такие крупные корпорации, как UBM Group, Gedeon Richter, Globalia. В настоящее время реализуется 20 совместных проектов. Мы заинтересованы в расширении инвестиционного сотрудничества. В этой связи мы договорились усилить взаимодействие в таких сферах, как энергетика, атомная промышленность и сельское хозяйство, — отметил Глава нашего государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в ходе переговоров отмечена важность развития международных транспортных коридоров и логистической инфраструктуры.

— В этом году было открыто прямое авиасообщение между Шымкентом и Будапештом. Теперь мы договорились рассмотреть возможность восстановления авиасообщения между столицами двух стран. В ходе переговоров мы акцентировали внимание на важности широкого внедрения искусственного интеллекта и цифровых технологий в экономику. Я подтвердил готовность нашей страны к совместной работе в этом вопросе. Кроме того, мы достигли договоренности о реализации новых проектов в финансовой сфере. В целом, мы готовы создавать благоприятные условия для венгерских компаний, заинтересованных работать в Казахстане. Считаю, что Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству и Деловой совет двух стран должны уделять приоритетное внимание этому вопросу, — сказал Президент.

Глава государства назвал культурно-гуманитарные связи двух стран золотым стержнем казахско-венгерских отношений.

— Особое значение имеет укрепление сотрудничества в этом направлении. Именно поэтому мы акцентируем внимание на реализации совместных проектов в сферах культуры, образования и науки. В настоящее время в ведущих вузах Венгрии обучаются свыше тысячи студентов из Казахстана. Выражаю искреннюю благодарность Правительству Венгрии за предоставленные возможности. Мы готовы и дальше развивать взаимодействие с высшими учебными заведениями Вашей страны, — отметил он.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки. По его словам, обострение геополитической ситуации, увеличение числа различных конфликтов вызывают обеспокоенность наших стран. Стороны считают, что все разногласия должны решаться мирным и политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. В этой связи президенты договорились о совместной работе и оказании взаимной поддержки на международном уровне.

— Сегодняшние переговоры были плодотворными. Связи между Казахстаном и Венгрией динамично развиваются. Уверен, что наше взаимовыгодное партнерство выйдет на качественно новый уровень. Нет сомнения, что все достигнутые соглашения будут успешно выполнены, — заявил Глава нашего государства.

Президент Венгрии отметил наличие тесных политических связей между странами, поступательное развитие торгово-экономического сотрудничества и перспективы взаимодействия в сфере цифровизации.