15:01, 23 Август 2024 | GMT +6
Президенты Казахстана и Таджикистана посетили выставку сельхозпродукции
Президенты Казахстана и Таджикистана посетили выставку сельскохозяйственной продукции и национальных блюд. Об этом передает агенство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Касым-Жомарту Токаеву и Эмомали Рахмону на выставке была представлена сельскохозяйственная продукция, такая как бахчевые, свежие фрукты и овощи.
Главы государств также ознакомились с национальными блюдами, в том числе с несколькими разновидностями плова, приготовленного лучшими поварами, а также с хлебобулочными изделиями, включая различные виды лепешек и кульчи.