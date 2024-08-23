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    15:01, 23 Август 2024 | GMT +6

    Президенты Казахстана и Таджикистана посетили выставку сельхозпродукции

    Президенты Казахстана и Таджикистана посетили выставку сельскохозяйственной продукции и национальных блюд
    Фото: Акорда

    Президенты Казахстана и Таджикистана посетили выставку сельскохозяйственной продукции и национальных блюд. Об этом передает агенство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенты Казахстана и Таджикистана посетили выставку сельхозпродукции
    Фото: Акорда
    Президенты Казахстана и Таджикистана посетили выставку сельхозпродукции
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарту Токаеву и Эмомали Рахмону на выставке была представлена сельскохозяйственная продукция, такая как бахчевые, свежие фрукты и овощи.

    Президенты Казахстана и Таджикистана посетили выставку сельскохозяйственной продукции и национальных блюд
    Фото: Акорда

    Главы государств также ознакомились с национальными блюдами, в том числе с несколькими разновидностями плова, приготовленного лучшими поварами, а также с хлебобулочными изделиями, включая различные виды лепешек и кульчи. 

    Президенты Казахстана и Таджикистана посетили выставку сельскохозяйственной продукции и национальных блюд
    Фото: Акорда
    Президенты Казахстана и Таджикистана посетили выставку сельскохозяйственной продукции и национальных блюд
    Фото: Акорда
    Теги:
    Сельское хозяйство Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Таджикистан Центральная Азия Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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