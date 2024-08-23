Президенты Казахстана и Таджикистана посетили выставку сельхозпродукции

Президенты Казахстана и Таджикистана посетили выставку сельскохозяйственной продукции и национальных блюд. Об этом передает агенство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Касым-Жомарту Токаеву и Эмомали Рахмону на выставке была представлена сельскохозяйственная продукция, такая как бахчевые, свежие фрукты и овощи.

Фото: Акорда

Главы государств также ознакомились с национальными блюдами, в том числе с несколькими разновидностями плова, приготовленного лучшими поварами, а также с хлебобулочными изделиями, включая различные виды лепешек и кульчи.

Фото: Акорда