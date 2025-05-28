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    13:32, 28 Май 2025 | GMT +5

    Президенты Казахстана и Руанды провели брифинг для представителей СМИ

    Глава государства выразил признательность Президенту Полю Кагаме за официальный визит в нашу страну, отметив, что состоявшиеся переговоры имеют большое значение для наших стран. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенты Казахстана и Руанды
    Фото: Акорда

    По его словам, международное влияние африканского континента с каждым годом усиливается, и Казахстан стремится к установлению тесных отношений со странами этого региона.

    – Мы считаем Руанду одним из надежных партнеров в Африке и заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего взаимодействия. Сегодняшняя встреча была весьма содержательной. Обсудив пути укрепления двустороннего сотрудничества, мы достигли конкретных договоренностей, в том числе по развитию политического диалога. В дальнейшем министерства иностранных дел проведут встречи на высоком уровне, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства с удовлетворением отметил, что в апреле текущего года Казахстан и Руанда договорились об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований.

    Стороны рассмотрели вопросы межпарламентской дипломатии, а также достигли договоренности о создании совместных рабочих групп в сферах транспорта, логистики и торговли. Президент Казахстана считает, что это будет стимулировать развитие торгово-экономических отношений.

    – В ходе переговоров мы обсудили возможности создания международных коридоров и ситуацию с обеспечением продовольственной безопасности. Мы рассмотрели пути транспортировки казахстанской сельскохозяйственной продукции на африканский континент. Наши страны накопили значительный опыт в области передовых технологий, искусственного интеллекта и космоса. Нами достигнута договоренность о реализации совместных проектов в сфере цифровизации и кибербезопасности. Достигнуто соглашение о проведении совместных исследований космоса. Данный шаг будет способствовать повышению эффективности государственных услуг и бизнеса, что позволит нам усилить информационную безопасность, – подчеркнул Президент.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Экономика
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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