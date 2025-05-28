Президенты Казахстана и Руанды провели брифинг для представителей СМИ

По его словам, международное влияние африканского континента с каждым годом усиливается, и Казахстан стремится к установлению тесных отношений со странами этого региона.

– Мы считаем Руанду одним из надежных партнеров в Африке и заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего взаимодействия. Сегодняшняя встреча была весьма содержательной. Обсудив пути укрепления двустороннего сотрудничества, мы достигли конкретных договоренностей, в том числе по развитию политического диалога. В дальнейшем министерства иностранных дел проведут встречи на высоком уровне, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства с удовлетворением отметил, что в апреле текущего года Казахстан и Руанда договорились об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований.

Стороны рассмотрели вопросы межпарламентской дипломатии, а также достигли договоренности о создании совместных рабочих групп в сферах транспорта, логистики и торговли. Президент Казахстана считает, что это будет стимулировать развитие торгово-экономических отношений.