    17:19, 22 Март 2026 | GMT +5

    Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями по случаю Ораза айт и Наурыза

    Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравительными посланиями, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    На имя Главы нашего государства Касым-Жомарта Токаева поступили телеграммы Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана по случаю праздников Ораза айт и Наурыз.

    В поздравлениях выражена надежда на то, что эти знаменательные дни, преисполненные милосердия и благодати, будут способствовать углублению взаимного сотрудничества и упрочению согласия между мусульманскими странами.

    В ответном послании Глава нашего государства пожелал укрепления единства братских народов и установления стабильности на Ближнем Востоке.

    Президент Касым-Жомарт Токаев выразил надежду на то, что дух обновления, присущий священным праздникам Ораза айт и Наурыз, принесет мир и процветание иранскому народу.

    Ранее мы сообщали, что на имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстан Иран Международные отношения
    Дамира Кеңесбай
