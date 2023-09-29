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    15:10, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Президенты Казахстана и Германии условились наращивать усилия для дальнейшего взаимодействия

    Президенты Казахстана и Германии условились наращивать усилия для дальнейшего взаимодействия
    Фото: пресс-служба Акорды.

    Состоялась встреча Главы государства с Федеральным Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках недавнего визита Президента Германии в Казахстан.

    В частности, речь шла о совместной работе в таких приоритетных направлениях сотрудничества, как энергетика, транзит и логистика, разработка полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, цифровизация.

    Особое внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей, контактов между научными и образовательными организациями двух стран.

    Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер условились наращивать совместные усилия для дальнейшего углубления многопланового казахско-германского взаимодействия.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Германия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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