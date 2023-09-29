Президенты Казахстана и Германии условились наращивать усилия для дальнейшего взаимодействия

Состоялась встреча Главы государства с Федеральным Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках недавнего визита Президента Германии в Казахстан.

В частности, речь шла о совместной работе в таких приоритетных направлениях сотрудничества, как энергетика, транзит и логистика, разработка полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, цифровизация.

Особое внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей, контактов между научными и образовательными организациями двух стран.

Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер условились наращивать совместные усилия для дальнейшего углубления многопланового казахско-германского взаимодействия.