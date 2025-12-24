Президенты Казахстана и Азербайджана обсудили наращивание сотрудничества в торгово-экономической сфере

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского азербайджанского народа.

Глава государства подчеркнул особую роль Президента Азербайджана в укреплении государственности и суверенитета, обеспечении устойчивого экономического роста и повышении авторитета страны на международной арене.

Президенты отметили высокую динамику казахско-азербайджанских отношений, и союзничества, включая наращивание сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Особый акцент был сделан на качественной реализации договоренностей на высшем уровне, в том числе достигнутых в ходе государственного визита Ильхама Алиева в Казахстан 20–21 октября текущего года.

Собеседники также обсудили ряд актуальных вопросов региональной и международной повестки.