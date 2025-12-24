РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:21, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президенты Казахстана и Азербайджана обсудили наращивание сотрудничества в торгово-экономической сфере

    Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президенты Казахстана и Азербайджана обсудили наращивание сотрудничества в торгово-экономической сфере
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского азербайджанского народа.

    Глава государства подчеркнул особую роль Президента Азербайджана в укреплении государственности и суверенитета, обеспечении устойчивого экономического роста и повышении авторитета страны на международной арене.

    Президенты отметили высокую динамику казахско-азербайджанских отношений,  и союзничества, включая наращивание сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

    Особый акцент был сделан на качественной реализации договоренностей на высшем уровне, в том числе достигнутых в ходе государственного визита Ильхама Алиева в Казахстан 20–21 октября текущего года.

    Собеседники также обсудили ряд актуальных вопросов региональной и международной повестки. 

    Теги:
    Акорда
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают