Президента РК проинформировали о работе Госкомиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-Министра, председателя Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения Аскара Мамина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию Премьер-Министра Аскара Мамина , возглавляющего Государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения, о работе комиссии и принимаемых решениях по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории страны.
Председатель Госкомиссии доложил о введении карантина в городах Нур-Султан и Алматы, мерах по поддержке субъектов экономики, готовности регионов к возможному появлению носителей коронавируса.
Глава государства отметил важность слаженной работы членов комиссии, их взаимодействия с главами регионов. По мнению Главы государства, особое внимание следует уделять вопросам эффективной реализации фискальной политики, в рамках которой важное значение имеют согласованные действия Правительства и Нацбанка.
Напомним, 15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение введено на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.
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