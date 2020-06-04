Президента РК предлагают наделить дополнительными полномочиями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно законопроекту по вопросам военного положения предлагается дополнить полномочия Президента. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Сенате депутаты в первом чтении рассмотрели проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военного положения», одобренный Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

«Основной целью законопроекта является совершенствование законодательства в области военного положения. Это продиктовано необходимостью поддержания оборонного потенциала государства для адекватного реагирования на современные вызовы и угрозы безопасности РК. Законопроект предусматривает внесение поправок в Трудовой кодекс и 6 законов: о военном положении, об обороне и вооруженных силах РК, о мобилизационной подготовке и мобилизации, государственных секретах, об образовании, о воинской службе и статусе военнослужащих», - сказал первый заместитель министра обороны Мурат Бектанов, представляя законопроект.

Ключевыми моментами законопроекта являются вопросы правового регулирования, функционирования государства как в период военного положения, так и подготовки к нему в мирное время.

«В частности, в законе о военном положении предлагается дополнить полномочия Президента, которые могут быть реализованы в мирное время. Это определение порядка применения мер военного положения, утверждения положений о ставке Верховного главного командования Вооруженных сил, о советах обороны, об организации деятельности Правительства в период военного положения», - отметил первый заместитель министра.

«Кроме того, компетенции Правительства предлагается дополнить полномочиями в мирное время по утверждению положения о министерствах в период военного положения, по организации перевода госорганов на структуры и штат военного времени, по становлению задания местным исполнительным органам, по обеспечению мероприятий гражданской и территориальной обороны. Также предлагается предусмотреть полномочия местных исполнительных органов в период военного положения, в том числе наделить их полномочиями на образование советов обороны области, города республиканского значения, столицы», - проинформировал первый заместитель министра обороны.

По словам Мурата Бектанова, советы обороны как органы военного управления будут обеспечивать выполнение мер военного положения. Они образуются только на период военного положения. Поэтому не будут входить в структуры Вооруженных Сил РК.