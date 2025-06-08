17:33, 08 Июнь 2025 | GMT +5
Президент Казахстана провел телефонный разговор с Премьер-министром Пакистана
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Стороны обменялись поздравлениями по случаю священного праздника Курбан айт.
В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахско-пакистанского сотрудничества.
Ранее Президент — Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Даурена Косанова.