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    17:33, 08 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана провел телефонный разговор с Премьер-министром Пакистана

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Премьер-министром Пакистана
    Фото: Акорда

    Стороны обменялись поздравлениями по случаю священного праздника Курбан айт.

    В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахско-пакистанского сотрудничества.

    Ранее Президент — Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Даурена Косанова.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Казахстан Пакистан Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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