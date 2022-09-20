20 Сентября 2022, 00:50

Президента Казахстана пригласили на Всемирный экономический форум в Давосе

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с основателем и исполнительным председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Собеседники рассмотрели перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и Всемирным экономическим форумом, а также обменялись мнениями об актуальных вызовах и трендах современности.

Касым-Жомарт Токаев отметил продуктивное сотрудничество ВЭФ с Международным финансовым центром «Астана».

Клаус Шваб пригласил Президента принять участие во Всемирном экономическом форуме, который состоится в Давосе в январе 2023 года. Основатель ВЭФ также высоко оценил реализуемые под руководством лидера Казахстана политические и экономические реформы.