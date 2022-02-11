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Президента Казахстана наградили татарстанским орденом

11 Февраля 2022 17:17
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Президента Казахстана наградили татарстанским орденом

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева орденом «Дуслык», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе встречи, состоявшейся сегодня, Президент Татарстана выразил Главе нашего государства признательность за визит в Казань и отметил стратегическую важность развития сотрудничества с Казахстаном.

«Для нас это большая честь. Мы высоко ценим возможность работать с Республикой Казахстан в рамках казахстанско-российских дружеских отношений. Казахстан для Республики Татарстан является стратегическим партнером. Есть много соглашений с регионами Казахстана, есть добрые примеры работы наших компаний в Республике Казахстан», — сказал Рустам Минниханов.

В завершение встречи Рустам Минниханов наградил Касым-Жомарта Токаева орденом «Дуслык» за значительный вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном, укрепление дружбы и взаимопонимания между двумя народами.


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#Президент Казахстана   #Россия   #Татарстан  
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